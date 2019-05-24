Eljif Elmas için İtalyanlar kapışıyor

İtalyan basını, gelecek sezonu inşa etmeye başlayan Napoli'nin Fenerbahçeli Eljif Elmas ile ilgilendiğini iddia etti.

Sezon sonunun gelmesiyle birlikte gözler transfere çevrilirken Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas için de yeni bir iddia gündeme geldi. Sky Sports, 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun Napoli'nin markajında olduğunu öne sürdü.

Carlo Ancelotti'nin kulüpteki geleceğiyle ilgili karar vermesi beklenen Napoli, Eljif Elmas'ın potansiyeline inanıyor. İtalyan devi, yaz transfer döneminde genç futbolcu için hamle yapabilir.

Napoli ve Lazio talip

Napoli'nin Eljif Elmas ile ilgilendiğini öne süren İtalyan basını, Serie A'dan Lazio'nun da oyuncuya ilgi gösterdiğini dile getirirken oyuncu için Avrupa'dan birçok talibin olduğunu ileri sürdü.

39 maçta 3 gol

Bu sezon Fenerbahçe formasını 39 resmi maçta giyen ve 3 gole imza atan Eljif Elmas, 2017 yazında Makedon ekibi Rabotnicki'den transfer edildi. Eljif Elmas'ın Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.