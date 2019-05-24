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Şenol Güneş veda maçına çıkıyor

Anadolu Ajansı
Şenol Güneş veda maçına çıkıyor

Siyah-beyazlılar, sezonun son maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekiple son maçına çıkacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor'la çekişen Beşiktaş yarınki mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek. 

Güneş veda ediyor 
Yarınki mücadele teknik direktör Şenol Güneş'in 4 yıllık Beşiktaşmacerasındaki son karşılaşma olacak. 

Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı'ndaki mesaisine başlayacak. 

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