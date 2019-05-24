Kaçak içki ülkeyi ayağa kaldırdı 6 kişi hayatını kaybetti

İRAN'da İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Tahire Çengiz, sahte içkiden 6 kişinin öldüğünü 37 kişinin de zehirlendiğini belirtti.

Ülkenin yerel basınına konuşan Çengiz, "Son günlerde İsfahan'da sahte içkiden 43 kişi zehirlendi. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan bu hastalardan 6 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Müslüman vatandaşlar için alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.