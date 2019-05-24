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Kaçak içki ülkeyi ayağa kaldırdı 6 kişi hayatını kaybetti

Kaçak içki ülkeyi ayağa kaldırdı 6 kişi hayatını kaybetti

İRAN'da İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Tahire Çengiz, sahte içkiden 6 kişinin öldüğünü 37 kişinin de zehirlendiğini belirtti.  

Ülkenin yerel basınına konuşan Çengiz, "Son günlerde İsfahan'da sahte içkiden 43 kişi zehirlendi. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan bu hastalardan 6 kişi hayatını kaybetti." dedi.   

Müslüman vatandaşlar için alkol satışı ve tüketiminin yasak olduğu İran'da, alkollü içecekler kaçak yollarla ülkeye sokulabildiği gibi bazı ev ve merdiven altı atölyelerde de üretiliyor.

Hapis ve kırbaç cezası

İran yasalarına göre, alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar hapis ve kırbaç cezasına çarptırılıyor.

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