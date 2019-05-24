İmamoğlu'ndan YSK'ya "gerekçeli karar" tepkisi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın önceki gün kamuoyu ile paylaştığı gerekçeli karara tepki gösterdi. İmamoğlu, YSK'nın kararı için "gerekçesiz karar" nitelemesinde bulundu.

İstanbul’un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı gerekçeli karar için "gerekçesiz karar" nitelemesinde bulundu. YSK'nın açıkladığı gerekçeli karar için skeçler yazılacağını ileri süren İmamoğlu, demokrasi çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de katıldığı televizyon programında Uğur Dündar'ın sorularını cevapladı. Programın ilk bölümünde Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimleri için verdiği yenileme kararının gerekçeli kararını değerlendiren İmamoğlu, gerekçeli kararın aslında gerekçesiz karar olduğunu ileri sürdü.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından bazı satır başları:

"Rapora halkımız, vicdanlar, içinde hukukun kırıntısı olan herkes tarafından kocaman bir sıfır. Tabi beklentilerimizi büyütmüş değildir. Bir avuç insandan, bir avuç insanın katlettiği demokrasi sürecimizden edindiğimiz tecrübe gereği kendilerinden ekstra fayda beklemiyordum. Şaşkınlık yaratmadı. Toplumun hiçbir kesiminde şaşkınlık yaratmadı.

"İçi boş, hukuk adına hiçbir şey göremeyeceksiniz"

İlk 12 sayfa sadece AK Parti itiraz dilekçesinin özeti. 84 sayfa YSK'nın yazışmaları. Tembel öğrencinin kompozisyonu gibi… 84 sayfa 39 ilçe seçim kurulunun YSK'ya verdiği cevaplar ve tespitler. 38 sayfada da karşı oy kullananların yazısı var. Kalan 12 sayfada da 7 üye 12 sayfalık rapor düzenlemiş. İçi bomboş. Hukuk adına hiçbir şey göremeyeceksiniz.

Çok oy çaldılar diyorlardı. Çetelelerde eksik olduğu bahsedilen 108 sandık ile, 754 sandıktan da bahsediliyor ya kamu görevlisi olmayan… O insanların böyle bir suçunun olmadığını düşünüyorum. 108 sandıktan sadece 9'u 754 sandık içinde. Bunu iyi anlayalım. 754 sandık seçimin iptal sebebiydi. 108 sandığın kalanında kamu görevlisi var sadece. Büyük oyun dedikleri, sayım cetvelinin boş olduğu 18 sandığın sonucunda Yıldırım önde. Kime oy çıkmış belli. Bence bunların skeçleri yazılacak.

"Demokrasi mücadelesi veriyoruz"

Bu çok önemli bir süreçtir. Ama daha ötesi bir durum var. Demokrasi mücadelesi veriyoruz. Demokrasi mücadelesi herkese lazım… AK Parti'ye, MHP'ye herkese lazım. İYİ Parti'ye CHP'ye, HDP'ye lazım.

"Kimsenin gönlünü incitmeyeceğiz"

Ailelerin ekonomik sorunları, bu şehrin mazlumu kavramı inşallah bitecek. Biz bu katkıları yaparken kimsenin gönlünü incitmeyeceğiz. Biz seni bu hale getirdiysek sana mahcubuz. Size balık tutmayı öğreteceğiz. Evinize ekmek getirmeyi size öğreteceğiz… Kararlıyız. Seferberlik kelimesini, israf ve tasarruf kelimesini kullanıyorum. Bunlar siyasete unutulan kelimeler. Yapmak zorundayız, şehir elden gidiyor.

CNN Türk o kameramanları kovdu mu?

CNN Türk'teki programda, programı çeken 4 kameramanın işine son verildiğini duydum. İnşallah doğru değildir. Duyumum bu. Tespit olarak söylemiyorum. Dua ediyorum ki inşallah böyle bir şey yapmamışlardır. CNN Türk açıklama yapmalı. Beni çeken kameramanın ne suçu var? Bugün duydum ve çok üzüldüm. Bunu mutlaka aydınlatmaları lazım…"