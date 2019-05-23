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Çin'in uydu fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı

Anadolu Ajansı
Çin'in uydu fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı

Çin'in Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılan uydu fırlatma girişimi başarısız oldu. Fırlatma sonrasında roketin ve uydunun kalıntıları yere çakıldı.

Çin'in 'Yaogan-33' adlı uzaktan algılama uydusunun fırlatılışı başarısızlıkla sonuçlandı. 

Şinhua ajansının haberine göre, 'Yaogan-33', ülkenin Şanşi eyaletinde bulunan Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezinden, Long March (Uzun Yürüyüş) -4C roketiyle uzaya gönderildi.

Fırlatma sonrası roketin birinci ve ikinci aşamaları normal şekilde çalışırken, üçüncü aşamada ise anormallikler meydana geldiği tespit edildi.

Başarısızlıkla sonuçlanan fırlatma sonrasında roketin ve uydunun kalıntıları yere çakıldı.

Kalıntıların nereye düştüğüne ilişkin bilgi paylaşılmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Çin'in kontrolden çıkan Tiangong-1 (Gök Saray-1) uzay istasyonunun ise geçen yıl nisan ayında Güney Pasifik yönüne doğru düşerken atmosferde parçalara ayrılmıştı.

Uzunluğu 10,4 metre, ağırlığı 8,5 ton olan Gök Saray-1, atmosfere girdiğinde çoğu kısmı yanarak parçalanmıştı.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu 'uzay yarışında' son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter'i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045'te 'uzayın lideri' olmayı hedefliyor.

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