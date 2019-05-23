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İzmir'de sahte içki için fabrika kurmuşlar

İzmir'de sahte içki için fabrika kurmuşlar

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen sahte içki operasyonu İzmir'e uzandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İzmir ve Antalya'da 200 bin boş şişe ve binlerce bandrol ele geçirdi.

ANTALYA ve İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda yaklaşık 200 bin boş şişe, 100 binden fazla kapak ve bandrol ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imalatı ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlatıldı. 

Turizm sezonunun açılmasıyla bu sektörde faaliyet gösteren işletmeleri ve turizmi hedef alan çıkar amaçlı suç gruplarına yönelik iki aydır sürdürülen planlı ve teknik takipli çalışma kapsamında İzmir'deki fabrikada sahte içki üretildiği ve kamyonlarla Antalya'ya sevk edildiği belirlendi.

Soruşturma genişletilerek İzmir'deki imalathane ve depolar ile Antalya'da satışların yapıldığı mekanlar tespit edildi. 

Ekiplerce 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. 

İzmir'de kiralanarak sahte içki üretimi yapılan 4 dönüm alana kurulu fabrikada yaklaşık 200 bin boş şişe, 100 binden fazla kapak, bandrol ve binlerce litre kapasiteli plastik alkol tankları ele geçirildi.

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