Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı sert esecek!

Spor Toto Süper Lig'i Kasımpaşa mücadelesi ile noktalayacak olan Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan teknik heyet ve futbolcular için veda vakti de yaklaşıyor.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in vedasıyla birlikte teknik kadroda da büyük bir değişim yaşanacak. Güneş ile birlikte göreve gelen antrenörler Şeref Çiçek, Miguel Montanana, Eren Şafak ve Marjan Mrmic'in de sözleşmeleri Mayıs sonu itibariyle sona eriyor.

Beşiktaş'ta yaşanacak ayrılıklar ile birlikte yeni teknik heyet göreve başlayana dek yetki Guti'de olacak. Siyah beyazlılarla önümüzdeki sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan İspanyol teknik adam, geçtiğimiz milli arada da Şenol Güneş'in yokluğunda Beşiktaş'ın teknik sorumlusu olarak görev yapmıştı.

Beşiktaş'ta 8 yıldır forma giyen Mustafa Pektemek için de ayrılık vakti geliyor. 2011'de Gençlerbirliği’nden siyah beyazlılara transfer olan Pektemek'in yanı sıra kadro dışı kalan Tolga Zengin ve Gökhan Töre de Beşiktaş'taki son günlerini yaşıyor.

2016 yılında Barcelona'dan Beşiktaş'a gelen Brezilyalı Adriano da önümüzdeki sezon takımda olmayacak bir başka isim. Takımda sol bek ve sağ bek mevkilerinde forma giyen 1984 doğumlu oyuncu da sözleşmesi sona eren isimlerden.

Beşiktaş ile sezon başında yeni sözleşme yapan ve başarılı performansıyla takdir toplayan Atiba'nın sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak ve 36 yaşındaki oyuncu gelecek sezon da siyah beyazlı formayı giyecek.

Öte yandan Beşiktaş ile 825 bin Euro'luk sözleşmesi bulunan Kanadalı oyuncunun mukavelesindeki 20 maç ve üzerinde forma giydiği takdirde 250 bin euro bonus kazanır maddesi de yürürlüğe girdi.