Bekçilik sınavı örnek sorular 2019 bekçilik yazılı sınav soruları

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman araştırması hergün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. Ön başvuru sonuçları açıklandı. Sağlık muayenesi ve yazılı sınav başvuru merkezleri belli oldu. Bekçi adaylar şimdi yazılı sınav tarihlerini araştırıyor.

Bekçilik sınavları ne zaman yapılacak, EGM bekçilik sınav takvimini yayınladı mı araştırmaları devam ediyor. 2019 yılında 8 bin bekçi alımının daha yapılacağını duyuran EGM, yazılı sınav takvimini önümüzdeki günlerde yayınlayacak.

2019 BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN: Bekçilik yazılı sınavının ne zaman yapılacağı henüz Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmen açıklanmadı. Ancak bir önceki bekçi alımında yazılı sınav başvuru tarihinin sona ermesinin ardından 3 ay sonra yapılmıştı. Bekçilik başvurularının 1 Nisan tarihinde sona erdiği düşünülecek olursa, geçmiş tecrübelerde göz önüne alındığında sınavın Haziran’ın son Pazar veya Temmuz ayının ilk Pazar günü yapılması tahmin ediliyor. Ancak başta da belirttiğimiz gibi konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz mevcut değil.

Öte yandan sağlık kontrolü sonuçları da henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanması ile birlikte ön kontrolden geçen adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaklar. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından adayların sınav yerlerinin de açıklanması tahmin ediliyor.

Bekçilik yazılı sınav tarihinin henüz açıklanmamasına karşın adaylar tecrübe kazanmak amacıyla geçmiş yıllara ait bekçilik sınav soruları ve cevaplarını da internette araştırıyor. İşte 2018 bekçilik sınavı soru ve cevapları…



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BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR BİLGİLERİ

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:



Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;



1-) Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,



2-) Lastik içerisinden geçme,



3-) 15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,



4-) İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

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5-) 2 metrelik zeminde bir kez takla,



6-) Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,



7-) Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.



İşte aşamalar;



40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,



41 saniyede tamamlayanlar 95,



42 saniyede tamamlayanlar 90,



43 saniyede tamamlayanlar 85,



44 saniyede tamamlayanlar 80,



45 saniyede tamamlayanlar 75,



46 saniyede tamamlayanlar 70,



47-48 saniyede tamamlayanlar 65,



49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.