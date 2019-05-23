Mültecilerin üzerine benzin döküp yaktılar!

Arjantin'de mültecileri ülkelerinde görmek istemediklerini söyleyen saldırganlar, uyuyan 2 evsizi üzerlerine benzin döküp yaktı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehrinde mültecileri ülkelerinde görmek istemediğini söyleyen saldırganlar evsizlere saldırdı. Köprü altında yatmakta olan iki Venezuelalı evsiz adamın üzerine önce yanıcı benzin döktü daha sonra ateşe vererek adamları yakmaya çalıştı.

Arjantin'de gerçekleşen olayda köprü altında uyuyan Venzuelalı evsizlere saldırı yapıldı. Saldırganlar uyumakta olan evsizlere önce benzin döktü sonra evsizleri ateşe verdiler.

Vücutlarında yanıklar oluştu

Saldırı anında uyumakta olan mülteci hemen uyanıp üzerindeki alevleri söndürdü. Çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılan ismi José Luis Pallaoro olarak açıklanan mültecinin vücudunun farklı yerlerinde ağır yanmalar meydana geldiği belirtildi. Arkadaşının ise ellerinde hafif yaralar olduğu ve yürüyerek hastaneye gittiği belirtildi.

Olay ilgili soruşturma başlatıldı

Olayın vuku bulduğu yerde yaşayan görgü tanıkları, saldırganlardan bir tanesinin mültecileri görmek istemediğini söyleyen bir iş insanının oğlu olduğunu söyledi.

Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.