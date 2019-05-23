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KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Pompeo'ya mektup gönderdi

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Pompeo'ya mektup gönderdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı Kıbrıs 2018 İnsan Hakları Raporu konusunda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup gönderdi

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Özersay'ın Pompeo'ya gönderdiği mektupta, adada Kıbrıs Türk tarafının görüş ve yapıcı eleştirileri ortaya koyularak, insan hakları konusunda ülkeyi daha ileri bir noktaya getirmek için yapılan çalışmalara değinildi. 

Türk tarafına insanlık dışı izolasyon

Özersay, mektubunda, adadaki önemli insan hakları ihlallerine uğrayan Kıbrıs Türk tarafı üzerinde uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonun raporda yer almayışını, büyük bir eksiklik olarak nitelendirdi ve "Kıbrıslı Türklerin hayatlarının her alanına sirayet eden izolasyon, adada iki taraf arasındaki derin güven krizini besleyerek, müzakereye dayalı bir çözüme ulaşılmasına engel oluyor." ifadesini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı, Kıbrıs Rum yönetiminin turizm, sanat, spor ve benzeri alanlardaki engellemelerinin, bakanlığın girişimleri sonucunda ABD'nin raporuna girdiğini ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. 

Bakan Özersay, başta ABD ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği olmak üzere uluslararası aktörlerle, insan ticareti, terörle mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hane içi şiddet gibi konularda iş birliği yapıldığını, bu iş birliklerinin daha da ileri taşınabileceğini belirterek, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Doğrudan iş birliği yapmaya hazırız

"Kabul edilmez statüko nedeniyle Kıbrıs Türk tarafı olarak uluslararası insan hakları enstrümanlarına taraf olamıyoruz. Buna rağmen KKTC olarak insan haklarına büyük önem atfediyoruz ve ülkemizi bu konuda daha iyi bir noktaya getirmeye yönelik çalışmalar yürütürken, hem komşumuz Kıbrıs Rum tarafı hem de diğer uluslararası aktörlerle doğrudan iş birliği yapmaya hazırız." 

Özersay, mektubunda ayrıca gelecekte yayınlanacak raporlarda adada insan hakları durumunu en doğru şekilde yansıtmak adına ABD ile var olan iletişim ve iş birliğinin daha ileriye taşınmasının arzulandığını sözlerine ekledi.

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