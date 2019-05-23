Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi bakın kaç milyar eridi!

Merkez Bankası brüt döviz rezervi, 1 milyar 246 milyon dolar azalışla 71 milyar 748 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 183 milyon dolar azalarak 92 milyar 475 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 17 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 246 milyon dolar azalışla 71 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs ile biten haftada 72 milyar 994 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 63 milyon dolar yükselişle 20 milyar 664 milyon dolardan 20 milyar 727 milyon dolara çıktı.

1 milyar 183 milyon dolar azaldı

Dünya gazetesinin aktardığına göre, böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 183 milyon dolar azalarak 93 milyar 658 milyon dolardan 92 milyar 475 milyon dolara geriledi.