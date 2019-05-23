"İmdat ölüyorum" çığlıklarını duyan koştu! Uçurumda can pazarı

Aracın patlayan ön camından çıkabilen Gökpınar, "İmdat, ölüyorum" diye bağırmaya başladı. Yol kenarında çay satışı yapan Cumhur Sarı ile bölgedeki bir dinlenme tesisinde bekçi olan Ali Çelik, Gökpınar'ın sesini duyup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kazayı bildirerek yardıma koştu.