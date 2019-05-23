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Saadet Partili Ali Aktaş'tan Binali Yıldırım'a olay yanıt

Saadet Partili Ali Aktaş'tan Binali Yıldırım'a olay yanıt

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, “Saadet Partili kardeşlerimin bana oy vereceğine inanıyorum” açıklamasına Saadet Partili Ali Aktaş sert tepki gösterdi.

Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında “Ben Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizden tekrarlanacak seçimlerde bana büyük oranda oy vereceklerini düşünüyorum. Rahmetli Erbakan hocamız Teknik Üniversite'den benim hocamdı. Ondan çok şey öğrendim. Erbakan hoca hayatı boyunca milli ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır.” demişti.

Yıldırım’ın o ifadelerine SP’nin 31 Mart’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ali Aktaş’tan çok sert tepki geldi.

İşte Yıldırım'ın Saadet Partisi tabanı büyük oranda bana oy verecek dediği o açıklamalar;

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