POLİTİKA

Binali Yıldırım "Saadet Partililer büyük oranda bana oy verecek"

Bu seçimin kilit partisi Saadet Partisi'nin AK Parti'ye oy verip vermeyeceği tartışılırken AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'dan Saadet oylarıyla ilgili açıklama geldi.

Habertürk'te yayımlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programında, gazeteci Didem Arslan'ın sorularını cevaplayan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Saadet Partilileri kendisine oy verip vermeyeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Saadet Partililerin büyük oranda kendisine oy vereceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu.

Saadet Partililer büyük oranda oy verecek

Ben Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizden tekrarlanacak seçimlerde bana büyük oranda oy vereceklerini düşünüyorum. Rahmetli Erbakan hocamız Teknik Üniversite'den benim hocamdı. Ondan çok şey öğrendim.

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