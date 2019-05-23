Karayolunda kapısı açık otomobil kazaya davetiye çıkardı

Olay, Antalya-Alanya arasında bulunan D-400 karayolu Aksu ve Serik ilçesinde arasında meydana geldi. Hergün binlerce araç tarafından kullanılan karayolunda bir otomobil sürücüsünün karayolunda kapısının açık bir şekilde trafikte seyrettiğini gören diğer sürücüler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Açık kapı ilerleyen sürücünün, tehlikeli bir şekilde trafikte ilerlediği görülüyor. Sürücünün kapısını neden açık bıraktığı ise bilinmiyor. Diğer araç sürücülerinin şaşkın ve korkulu bakışları arasında ilerleyen otomobil, bir süre seyir ettiği karayolunda daha sonra gözlerden kaybolduğu ifade edildi.