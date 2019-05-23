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Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti

Genelkurmay Başkanlığınca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 6 ülkenin yer aldığı jetler, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası' tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Ankası -2019 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz, Hava ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan ve Romanya silahlı kuvvetlerine ait unsurların katıldı. 13 Mayıs'ta başlayan ve 24 Mayıs günü sona erecek tatbikatın kapıları bugün basına açıldı. İlk olarak tatbikata katılan savunma helikopterleri ile üste konuşlu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

2009 YILINDAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

2009 yılından itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın 1'i, 2012 yılından itibaren farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jetler, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği tatbikatta; yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

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