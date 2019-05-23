DÜNYA

Elektrikçi çocuğu kurtarmak için canını hiçe saydı

Çin'de ailesi evde olmayan 2 yaşındaki bir çocuk balkon korkuluklarını aşarak dış kısımdaki betonda oturdu. Düşmek üzere olan ve ağlayan çocuğu, o sırada binanın elektrik işlerini yapmakta olan elektrikçi kurtardı.

Olay, Çin'in Guangdong eyaletinde yer alan Baiyun bölgesinde Yingcui Huating apartman kompleksindeki bir binada meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 2 yaşındaki çocuk 4. kattaki evinde ailesi tarafından yalnız bırakıldı. Evde yalnız kalan ve korkan çocuk ağlayarak balkona çıktı ve balkonun cam korkuluğunu aşarak, dış taraftaki balkon kenarlığına oturup ağlamaya devam etti. Apartman kompleksinde çalışan bir güvenlik görevlisinin çocuğu fark etmesi sonrası, birçok kişi aşağıya branda gererek çocuğun düşme ihtimaline karşı tedbir aldı ve polis ile itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu sırada komplekste çalışan bir elektrikçi, yan dairenin balkonundan, çocuğun bulunduğu balkona geçerek çocuğu bulunduğu yerden alarak balkonun içine bıraktı. Elektrikçi, çocuğu, olayı haber alarak eve gelen ailesine teslim etti.

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