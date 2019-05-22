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Kadın 63. bölüm Büyük sır ortaya çıkıyor

Kadın dizisi 21 Mayıs 2019 Salı akşamı yayınlanan 63. yeni bölümünde büyük sır ortaya çıkıyor. Kadın'ın bu hafta yayınlanan son bölümünde neler yaşandı?

Kadın 21 Mayıs 2019 Salı akşamı yayınlanan 63. bölümünde büyük sır ortaya çıkıyor.

Doruk’un sünnetine giderken gelen polislerle beraber büyük bir şoka giren Sarp, polislerin onu neden tutukladığını merak etmektedir. Babalarının polisler tarafından götürülmesine şahit olan Nisan ve Doruk’u ise bu olay derinden etkilemiştir. Ama yanlarında Arif’in olması da en büyük şanslarından biridir.

Sünnet hazırlıkları tam gaz devam ederken, Şirin yine ortalığı karıştıracak bir şey bulur ve yine fotoğraf meselesini açığa çıkarır. Pırıl ise bunun sonucunda Bahar’a her şeyi anlatmak zorunda kalır. Neye uğradığını şaşıran Bahar, artık Şirin’in kötülüklerinden bıkmış bir şekilde ondan hesap sorar. Ama Şirin bu tepki karşısında yine uslu durmayacaktır.

Ceyda ise beklemediği büyük bir sürpriz ile hayatının en mutlu anlarından birini yaşayacaktır.

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