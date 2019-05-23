MEDYA

Erkenci Kuş 43. bölüm 2. fragmanı

Erkenci Kuş dizisi 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş 43. yeni bölümüyle 25 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı Star'da olacak. Erkenci Kuş'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Erkenci Kuş 43. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş'un yeni bölümünde neler olacak? Erkenci Kuş 25 Mayıs 2019 Cumartesi akşamı Star'da...

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar. Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur.

Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Oylar çalındı mı? Binali Yıldırım cevap verdi
Oylar çalındı mı? Binali Yıldırım cevap verdi
Çelik: CHP seçimle uğraşmak yerine kavga ediyor
Çelik: CHP seçimle uğraşmak yerine kavga ediyor
Faik Öztrak: Millet iradesi cezalandırılmıştır
Faik Öztrak: Millet iradesi cezalandırılmıştır
Galatasaray Babel için geri sayımda
Galatasaray Babel için geri sayımda
Caner Erkin yuvadan uçuyor mu?
Caner Erkin yuvadan uçuyor mu?
ABD'li dev çekilmişti Irak'tan yeni hamle geldi
ABD'li dev çekilmişti Irak'tan yeni hamle geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kalk Gidelim 72. bölüm 2. fragmanı
Kalk Gidelim 72. bölüm 2. fragmanı
Kızım 33. bölüm fragmanı
Kızım 33. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı sezon finali
Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı sezon finali
Kadın 63. bölüm Büyük sır ortaya çıkıyor
Kadın 63. bölüm Büyük sır ortaya çıkıyor
Kılıçdaroğlu’dan YSK kararına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu’dan YSK kararına ilişkin açıklama
Erkenci Kuş 43. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 43. bölüm 2. fragmanı
YSK'nın gerekçeli kararı açıklandı İstanbul seçimleri neden iptal edildi
YSK'nın gerekçeli kararı açıklandı İstanbul seçimleri neden iptal edildi
Hercai 11. bölüm 2. fragmanı
Hercai 11. bölüm 2. fragmanı