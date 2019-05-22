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Kocaeli İzmit'te Roma dönemine ait yapı ortaya çıktı

KOCAELİ İzmit'te bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait tarihi kalıntılara rastlandı. Mermer kaplı kalıntıların bir yapıya ait olabileceği değerlendirilirken, Kocaeli Müze Müdürlüğü inşaatı durdurdu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesinde müteahhit firmaya kat karşılığı verilen arazide inşa edilmesi planlanan apartman için temel kazısı yapılmak istendi.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ise kazının müze denetiminde yapılması gerektiğini bildirdi.

Müze görevlileri gözetiminde yapılan temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı.

İnşaat çalışması durduruldu.

Müzeden gelen uzmanlar tarafında yapılan incelemede kalıntıların Roma dönemine ait mermer kaplı bir yapı olduğu belirlendi.

Kocaeli Müze Müdürlüğü, kalıntıların rölövesini alıp, değerlendirilmek üzere Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderecek.

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