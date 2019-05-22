Sencer İmer: Tüm gelişmeler Türkiye'ye askeri operasyonu işaret ediyor

Sosyal medyada verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sencer İmer, Türkiye'nin bir güvenlik tehdidi altında olduğunu belirterek, "Çevremizde yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'ye yönelik bir askeri operasyonu işaret ediyor." dedi. Türkiye'de bir 28 Şubat darbesi olduktan sonra ABD'de bir tatbikat düzenlediğini söyleyen İmer, Nevada çölünde yapılan tatbikatta Türkiye'nin tasvir edildiğini ve 24 Temmuz'da yani Lozan Anlaşması'nın yıldönümü olduğuna dikkat çekti.

İmer, "Öte yandan Stavridis'in başkanı olduğu bir enstitütü bir deniz tatbikati senaryosu yazıyor.Türk donanması ani bir baskınla Yunan ve Amerikan (müttefik) donanması tarafından imha ediliyor. Bu tabi Türkiye'nin denizde korumasız kalması anlamına geliyor. Kıbrıs adasının da böylece ablukaya alınarak kolayca oradaki edinilmiş olan Türk soydaşlarımızın haklarının ellierinden alınması anlamına geliyor" dedi.