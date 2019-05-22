GÜNCEL

Hesabına yanlışlıkla 1 kilogram altın yattı bankanın tavrı şaşırttı

Türkiye bugüne kadar dolandırıcılar tarafından banka hesapları boşaltılan insanların yok olan paralarını bulma çabalarını tanık oldu ama hesabına fazladan yatan altını geri iade edebilmek için uzun uğraş veren birine pek rastlamadı.

İlginç olay Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Aydın Efeler’de mimarlık yapan 27 yaşındaki Cemre Şahin Kazıcı, bir katılım bankasında bulunan yaklaşık yarım kiloya yakın altını başka bir bankadaki altın hesabına havale ettirdi. Olaydan 2 gün sonra yeni açtırdığı altın hesabını kontrol eden Cemre Şahin Kazıcı, hesabındaki altın miktarının bir kiloya yakın fazla olduğunu görünce hesap hareketlerini kontrol etti. Genç kadın yaptığı kontrolde farklı bir bankada yeni açtırdığı altın hesabına daha önceki bankadaki hesabından günlük yaklaşık yarım kiloya yakın altın yatırıldığını gördü. 

“Banka görevlileri herhangi bir yanlışlık yok dedi” 
Bunun üzerine altının gönderildiği bankadaki yetkililere arayan Cemre Şahin Kazıcı, görevlilere hesabına fazla altın yatırıldığını belirtip yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Ancak Banka görevlileri bizim işlemlerde herhangi bir yanlışlık yok deyip görüşmeyi sonlandırdı. Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen genç kadın, bu defa altın hesabının bulunduğu bankaya gidip dilekçe vererek son iki günde hesabına yatırılan ve kendisine ait olmadığını belirttiği yaklaşık bir kilo altının gönderen bankaya iade edilmesini istedi. “Hakkım olmayan hiçbir şeyi istemem” 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den önemli duyuru: Pazartesi Erdoğan açıklayacak
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den önemli duyuru: Pazartesi Erdoğan açıklayacak
Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump hakkında sözleri olay oldu Terbiye edilmemiş aygır
Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump hakkında sözleri olay oldu Terbiye edilmemiş aygır
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu’nu haber yapan Yunan medyasını yazdı
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu’nu haber yapan Yunan medyasını yazdı
Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala'nın bireysel başvurusu hakkında karar!
Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala'nın bireysel başvurusu hakkında karar!
Şike Davası'nı onayan hakime 12 yıl hapis cezası
Şike Davası'nı onayan hakime 12 yıl hapis cezası
Asırlık çınar Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatarak insanları kahkahaya boğdu
Asırlık çınar Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatarak insanları kahkahaya boğdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ahmet Davutoğlu "Konuşmaktan korkmayın"
Ahmet Davutoğlu "Konuşmaktan korkmayın"
Somali’de intihar saldırısı: 2 ölü
Somali’de intihar saldırısı: 2 ölü
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı
Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı
Uçan balıklar bu kez şehir merkezine göç etti
Uçan balıklar bu kez şehir merkezine göç etti
Af haberleri genel af ne zaman çıkacak Binali Yıldırım açıklaması
Af haberleri genel af ne zaman çıkacak Binali Yıldırım açıklaması
Mezuniyet kutlaması için takla attı kafasının üstüne çakıldı
Mezuniyet kutlaması için takla attı kafasının üstüne çakıldı
Seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek YSK ödeme bilgisi
Seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek YSK ödeme bilgisi