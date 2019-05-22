Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'le kavgasını anlattı: Bana etmediği küfürler kalmadı

Sesindeki başarısının yanı sıra sosyal medya hesabından çektiği video ve fotoğraflarla da gündeme gelen Yılmaz Morgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konu oldu. Morgül, meslektaşı Ebru Gündeş'le nasıl küstüklerini anlatırken onu asla affetmeyeceğini söyledi.

"EBRU GÜNDEŞ KADROMUZDA OLMAK İSTEDİ"

Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş'le yıllar öncesine dayanan küslüklerini şu sözlerle anlattı: "Biz aynı şirketteydik ve ilk gazino çalışmamızdı. Gündeş, Fahrettin Aslan beni çağırdığında 'Yılmaz beni de söyle' dedi. O benden iki yıl önce albüm çıkararak piyasaya çıktı. Fahir Bey'e söyledim cevap vermedi. Sonra ben Fahri Bey'in yaptığı kadroyu beğenmedim ve tek bir isteğim var İbrahim Tatlıses'le çalışmak dedim. Sonra Ebru Gündeş, 'Bende karoda olayım hatta dönüşümlü olarak sahne yapalım' dedi. İbrahim (Tatlıses) abiye söyledim oda tamam dedi.