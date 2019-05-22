22 Mayıs Türkiye Gündemi

Erdoğan: Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız

Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti milletvekillerine çağrı yaparak, ''Gelin milletimiz üzerine oynanan bu büyük oyunu birlikte bozalım. Büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar''Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya olay yanıt: Benden senden daha iyi korurum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'dan, İBB'deki veri kopyalama talimatı konusu hakkında kendisine tepki gösteren Süleyman Soylu'ya ''Kusura bakma ben senden daha iyi korurum''yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun "Aklı kıt" sözlerine Tevfik Göksu'dan çok sert yanıt!

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkındaki "Aklı kıt" sözlerine "Kabalık, zayıf kişiliklerin güç taklididir" diyerek cevap verdi.

Sezai Temelli'den "İmamoğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna çarpıcı yanıt!

Sezai Temelli, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili soruya "31 Mart stratejimizi devam ettiriyoruz. Ekrem İmamoğlu'na desteğimiz bir demokrasi ittifakı anlayışıyla var ettiğimiz bir destektir" diye cevap verdi.

Ali Koç bombaladı: Kurgulanmış bir düzen var burada

Ali Koç, ''Herkes formasını çıkaracak, büyük fotoğrafı görecek. Hakem hataları artarak konuşulmaya başlandı. Kurgulanmış bir düzen var ne yazık ki. Fenerbahçe olarak çok fazla görüş bildireceğiz, ses yükselteceğiz.'' dedi.fe