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Brezilyalı oyuncu Jessica May İstiklal Marşı okunurken ağladı

Yeni Gelin'in Brezilyalı yıldızı Jeesica May İstiklal Marşı okunduğu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Show TV'nin geçtiğimiz yıl sevilerek izlenen dizide İspanyol Bella karakterini canlandıran Jessica May, katıldığı bir etkinlikte İstiklal Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeni Gelin'de Bella karakteriyle gönlünde taht kuran Brezilyalı model ve oyuncu Jessica May'in Türkiye'ye ve İstiklal Marşı'na olan sevgisi hayranlık uyandırdı. Güzel oyuncu, katıldığı bir etkinlik sırasında İstiklal Marşı'na olan saygısını bir kez daha gösterdi. May, İstiklal Marşı sırasında ve sonrasında gözyaşlarını tutamadı. May'in duygulandığı anlar ise objektiflere takıldı.

"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"

Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplayan Jessica May, "İstiklal Marşı okununca hep böyle oluyorum, Türkiye benim ikinci vatanım" diyerek duygularını dile getirdi.

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