DÜNYA

Lastiği patlayan pikap trafiği birbirine kattı: 4 ölü

Tayland’da trafikte seyir halindeki bir pikap, lastiğini patlaması sonrası kontrolden çıkınca yolun karşısına geçerek motosiklet ve otobüse çarptı. Kazada 4 kişi öldü.

Kaza Tayland'da Phang Nga şehrinde dün meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir pikap, lastiğini patlaması sonrası kontrolden çıktı. Orta refüjü aşan pikap, önce karşı şeritte yol kenarındaki bir motosikletliye çarptı. Çarptığı motosiklet sürücüsünü yolun ortasına fırlatan pikap, ardından yol kenarındaki beton bariyerlere çarptıktan sonra bir yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada pikapta bulunan 3 kişi ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken; pikap sürücüsü ve yolcu otobüsündeki 8 Çinli turist yaralandı. Kaza anı ise otoyol kamerasınca kaydedildi.

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