Binali Yıldırım: Afla ilgili çalışma sürüyor

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Yıldırım, bugünkü çalışmalarını Bağcılar'da sürdürdü.

FOX muhabirinin aklı yer sofrasında kaldı

Vatandaşlarla bir araya gelen Binali Yıldırım, bu sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Misafir olduğu evde masa olmasına rağmen neden yer sofrasında oturduğunu soran FOX muhabirine, "Biz gittiğimizde yer sofrası zaten hazırdı. Misafir ev sahibi neyi uygun görürse ona tabiidir. Bu haberi yapan bizimle gelseydi mahcup olurdu” şeklinde cevap verdi.

Son dakika açıklaması: Af geliyor

Binali Yıldırım, gündemi belirleyecek açıklamayı ise bir vatandaşa yaptı:

"Af ona vurur mu vurmaz mı daha belli değil. Afla ilgili çalışmalar sürüyor, henüz kesinleşmedi. Çalışma sürüyor afla ilgili."