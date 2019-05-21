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Habertürk’ten Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’a canlı yayında tartışma çağrısı

Habertürk, 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a bir çağrıda bulunarak projelerini canlı yayında karşılıklı olarak vatandaşlara anlatmaları daveti yaptı.

Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, iki aday seslenerek, “Projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım” dedi. Arslan'ın program sonunda yaptığı çağrı şöyle:

“Katılımcı demokrasinin bir gereği ve vatandaşın seçme hakkının etkili kullanımı açısından Habertürk olarak bir çağrımız olacak. İstanbul seçimleri çok önemli. Bu seçimde yarışacak iki adayın gazetecilerin katılımıyla ekranda projelerini karşılıklı tartışmaları demokrasimize katkı sağlayacaktır.

Biz Habertürk olarak her iki sayın adaya buradan çağrı ve davet yapıyoruz. Buyrun Habertürk ekranlarında tarafsız, objektif ve adil bir platformda, Türkiye’nin Nabzı’nda, projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım. Her iki adaya saygıyla davetimizdir.”

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