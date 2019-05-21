GÜNCEL

Elazığ Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın öldü

Elazığ'da çeşmeden su doldurduktan sonra evine dönerken sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Çiçek Boztaş (82), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bu sabah saat 07.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan çeşmeden su dolduran Çiçek Boztaş, evine döndüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yakınlarda hayvan otlatan çobanın yardımına koştuğu kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan ağır yaralı Boztaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yaşlı kadının cesedi, otopsi için morga konuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Habertürk Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’a canlı yayında tartışma çağrısı yaptı
Habertürk Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’a canlı yayında tartışma çağrısı yaptı
Üniversitedeki katliamda şok eden detaylar ortaya çıktı! İşte o konuşmalar...
Üniversitedeki katliamda şok eden detaylar ortaya çıktı! İşte o konuşmalar...
Sosyeti dünyasını sarsan haber Deniz Keskin evinde intihar etti
Sosyeti dünyasını sarsan haber Deniz Keskin evinde intihar etti
Temelli: Kürt yok, kadın yok, tespih tanesi gibi dizilmişler, bu neyin ittifakı?
Temelli: Kürt yok, kadın yok, tespih tanesi gibi dizilmişler, bu neyin ittifakı?
Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'ya FETÖ'den 10 yıl hapis verildi!
Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akarsu'ya FETÖ'den 10 yıl hapis verildi!
CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Yıldırım ve İmamoğlu'nun ne kadar süre konuştukları açıklandı
CNN Türk'te Tarafsız Bölge'de Yıldırım ve İmamoğlu'nun ne kadar süre konuştukları açıklandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gürcistan'da futbol şikesinden 11 gözaltı
Gürcistan'da futbol şikesinden 11 gözaltı
Giresun’da 400 yıllık ‘Hacı Abdullah Duvarı’ görenlerin ilgisini çekiyor
Giresun’da 400 yıllık ‘Hacı Abdullah Duvarı’ görenlerin ilgisini çekiyor
Emekliye ikramiye bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman?
Emekliye ikramiye bayram ikramiyesi ödeme günleri ne zaman?
İstanbullu Gelin 86. bölüm fragmanı
İstanbullu Gelin 86. bölüm fragmanı
Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, sevgilisini bıçakladı
Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, sevgilisini bıçakladı
LGS örnek sorular 2019 LGS çözümlü sayısal bölüm soru cevapları
LGS örnek sorular 2019 LGS çözümlü sayısal bölüm soru cevapları
Ahmet Hakan süre bitti deyip İmamoğlu yayınını kesti
Ahmet Hakan süre bitti deyip İmamoğlu yayınını kesti
5 gün devamsızlık yapan teşekkür belgesi alabilir mi?
5 gün devamsızlık yapan teşekkür belgesi alabilir mi?