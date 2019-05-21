Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva, sevgilisini bıçakladı

Ünlü model Günay Musayeva, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında eski eşi Tolga Karel'in oğluyla hiç ilgilenmediğini ve nafaka ödemediğini iddia etmişti. Bu haberlerle gündeme gelen Museyava'nın şimdi de oğluna ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlı'yı bıçakladığı iddia edildi.

DAVA AÇILDI

Taha Tatlıcı'nın ihbarı sonrası ünlü manken hakkında dava açtı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek, 'Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum' ifadelerini kullandı.