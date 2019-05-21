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Giresun’da 400 yıllık ‘Hacı Abdullah Duvarı’ görenlerin ilgisini çekiyor

Dünya’da savunma veya korunma amaçlı insan eliyle yapılmış yapılar arasında bulunan Giresun'daki ‘Hacı Abdullah Duvarı’ 6,5 km'lik uzunluğu ve yapılış amacı ile dikkat çekiyor.

Dünyada bulunan bu yapıların başında ilk akla gelen ise Türk ve Moğol saldırından korunmak için Çinliler'in yaptığı ‘Çin Seddi’ ve İngiltere’de Roma imparatorluğu'nun kuzey sınırlarını savunmak için yaklaşık 2 bin yıl önce inşa ettiği Hadrian Duvarı. Bu iki önemli savunma yapısının yanı sıra ülkemizde de 400 yıl önce 6,5 kilometre uzunluğunda Hacı Abdullah Halife tarafından yaptırılan ekinleri yabani hayvanlardan korumak ve mera sınırı amaçlı yapılan ‘Hacı Abdullah Duvarı’ bulunuyor. 

Türk dervişlerin eseri 

Giresun’un Alucra ve Yağlıdere ilçelerini ayıran bir sınır görevi de gören set 1610 yılında inşa edildiği tahmin ediliyor. 6,5 kilometre uzunluğu, 1 metre yükseklikte olan duvarın ise iki metre genişliğinde bir adet giriş-çıkış kapısı bulunuyor. 

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gazanfer İltar, ‘Hacı Abdullah Duvarı’na ilişkin İHA muhabirine bilgiler verdi. 

İltar, Hacı Abdullah Halife’nin 1488-1530 yılları arasında etkin olarak bölgede yaşadığını ifade ederek, bölgenin İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde önemli rol oynadığını kaydetti. Hacı Abdullah Halife’nin Trabzon’daki Gülbahar Hatun’a bağlı bir şahsiyet olduğunu belirten İltar, “Karadeniz bölgesinin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında her vadi boyunca Hacı Abdullah Halife gibi değişik dervişler yerleştirilmiş ve bu Türk dervişleri çevrede bir takım ilim, irfan, irşat faaliyetlerini sürdürmüşlerdir” dedi. 

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