Tekirdağ Malkara'da yangın 2 evi kül etti
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bahçedeki saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangında, tek katlı olan 2 ev kül oldu. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları dökerek izledi.
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bahçedeki saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangında tek katlı 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı (85), itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları dökerek takip etti.