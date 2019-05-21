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Tekirdağ Malkara'da yangın 2 evi kül etti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bahçedeki saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangında, tek katlı olan 2 ev kül oldu. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları dökerek izledi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bahçedeki saman balyalarının tutuşmasıyla çıkan yangında tek katlı 2 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı (85), itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gözyaşları dökerek takip etti.

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