Kemal Kılıçdaroğlu "15 Temmuz'a kadar TRT ekranlarını bize kapattılar"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Aramızda TRT çalışanları var. Anayasa diyor ki, haberler doğru verilecek. TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda" değerlendirmesi yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Ses sanatçısını Tarım Bakanlığı'na gönderiyorlar. Bakan ne yapacak, müzik mi dinleyecek?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Uluslararası başarılara imza atmış bir takımdır"

-Müjdeli bir haberle başlayalım Galatasaray şampiyon oldu. Bütün Galatasaraylılara teşekkür ediyoruz. Galatasaray bir Türkiye ve dünya markasıdır. Uluslararası başarılara imza atmış bir takımdır.

"Geldikleri gitmenin yolunu Samsun'da başlattı"

-19 Mayıs emperyalistlere boyun eğmemenin direnmenin tarihidir. "Geldikleri gibi gidecekler" demişti, geldikleri gitmenin yolunu Samsun'da başlattı. 19 Mayıs yalnız düşman işgalinden kurtuluşun değil 23 Nisan'la birlikte ulusal egemenliğin kuruluşunun tarihidir. Biz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'i demokrasi taçlandırmak görevindeyiz.

TRT'ye eleştiriler

-Aramızda TRT çalışanları var. Anayasa diyor ki, haberler doğru verilecek. TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda. 20 Temmuz'dan bugüne bir CHP Milletvekili, Genel Başkanı TRT'ye davet edilmiş değildir. Burada kamu tarafsızlığı gölgelenmiştir.