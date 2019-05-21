21 Mayıs Türkiye Gündemi yeni

Meral Akşener'den grup toplantısında açıklamalar: İktidarın şovuydu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi parti liderlerin birlikte poz verdiği Samsun'daki 19 Mayıs resmi törenlerine ilişkin, devlet töreni değil, iktidar partisinin şovuydu' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan TRT'ye eleştiriler

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Aramızda TRT çalışanları var. Anayasa diyor ki, haberler doğru verilecek. TRT maalesef bu görevini büyük ölçüde yitirmiş durumda" değerlendirmesi yaptı.

Ekrem İmamoğlu'ndan tartışma sonrası Ahmet Hakan açıklaması

İmamoğlu "Bana ters sorular sormalarına kızmam ama başka birini karşımda savunmalarına kızarım" dedi.

Merkez Bankası'dan Türk Lirası ile ilgili hamlesi

Merkez Bankası swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25,5'ten yüzde 24'e düşürdü.

Google askıya almıştı ABD'den Huawei cep telefonları için yeni karar

AMERİKA Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

Volkan Demirel'in yeni adresi

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak olan Volkan Demirel, bundan sonraki kariyerine ABD'de devam edecek.