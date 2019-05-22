MEDYA

Tek Yürek 15. bölüm 2. fragmanı

Tek Yürek dizisi 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tek Yürek 15. yeni bölümüyle 23 Mayıs 2019 Perşembe akşamı TRT 1'de olacak. Tek Yürek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tek Yürek 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tek Yürek'in yeni bölümünde neler olacak? Tek Yürek 23 Mayıs 2019 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Kanada’da yaşayan Halit, eşini kaybettikten sonra, kızı Deniz ve oğlu Rüzgar’la yapayalnız kalır. Buz hokeyi koçluğu yaptığı takımda oyuncusuyla yaşadığı bir olay kariyerinin son bulmasına neden olur. Çocuklarıyla İstanbul’a, babasından kalma evlerine geri döner. Tam bu sırada, semtinin Belediye Başkanıyla tesadüfen karşılaşır ve bu vesileyle de bu pistinden haberdar olur. Başkan vizyon sahibi, spora düşkün girişimci bir kişidir. Yıllar önce buz pistini kurmuş, ‘Geri Dönüşüm’ projesi kapsamında insanları paten yapmaya teşvik etmek istemiştir. Şimdi bu mekanda daha büyük işler yapma vakti gelmiştir. Bu güzel tesadüf Halit’e yeni bir fırsat verir, bir buz hokeyi takımı kuracaktır ama kimle?

Halit hiç bir zaman kolayı seçmemiştir hayatı boyunca. Takımı mahallenin delikanlılarından kurmaya karar verir. Buz hokeyinden habersiz olan gençlerden. Kardeşi ve arkadaşları için her zorluğa göğüs geren ekibin lideri, Yiğit 'Hercai', Yusuf 'Arabulucu', Oğuzhan 'Becerikli', Akif 'Çocuk kalpli', Mazlum ve mahallenin kötü adamı Sait’in naif oğlu Umut’tan.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Esed güçleri yine kimyasal silah kullandı
Esed güçleri yine kimyasal silah kullandı
TFF açıkladı UEFA lisansı alan kulüpler
TFF açıkladı UEFA lisansı alan kulüpler
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme!
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme!
ABD'den S-400'ler için iki haftalık süre
ABD'den S-400'ler için iki haftalık süre
Kayseri'de kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi
Kayseri'de kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 149. bölüm 2. fragmanı
Hatay'da fren yerine gaza basan sürücü kızını ezdi
Hatay'da fren yerine gaza basan sürücü kızını ezdi
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 519. bölüm fragmanı
Binali Yıldırım: Afla ilgili çalışma sürüyor
Binali Yıldırım: Afla ilgili çalışma sürüyor
Maltepe'de genç kız tıkabasa dolu minibüsten böyle düştü
Maltepe'de genç kız tıkabasa dolu minibüsten böyle düştü
Çarpışma 23. bölüm fragmanı
Çarpışma 23. bölüm fragmanı
Süleyman Soylu'dan Binali Yıldırım paylaşımı
Süleyman Soylu'dan Binali Yıldırım paylaşımı
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?
YKS ne zaman 2019 üniversite sınav giriş yerleri açıklandı mı?