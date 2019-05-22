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Sevcan Orhan'dan ilk açıklama! İşte son görüntüsü

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, sevenlerine sosyal medya hesabından seslenerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Yüzbinlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir paylaşım yapan Sevcan Orhan,  sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastalığı hakkında da bilgi veren 36 yaşındaki Orhan, akciğerinde bir kitle olduğunun ortaya çıktığını belirterek, konuşmasına şu şekilde devam etti: 

Alınması gerekiyordu: "Ortaya çıkan kitle, çok küçük bir kitleydi. Kötü huylu olmadığı belliydi ama doktorum orada durmaması ve alınması gerektiğini söyledi. 15 Mayıs günü hastaneye yattım."

İki gün yoğun bakımda kaldım: Kitle küçük ve kötü huylu olmasa da akciğer ameliyatları gerçekten ağır. İki gün yoğun bakımda kaldım. Dört gündür hastanedeyim. Bir iki gün sonra taburcu olacağım. İyi olduğumu görmenizi istedim"

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