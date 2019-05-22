SPOR

Ali Koç: “Fenerbahçe olarak sesimizi yükselteceğiz”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun düzelmesi adına seslerinin daha fazla çıkacağını belirterek, “Tük futbolunun hak ettiği yerlere gelmesi için tüm paydaşların kendine çeki düzen vermesi, bir nevi Türk futbolunda devrim yapılaması gerekiyor” dedi. VAR sistemini beğendiğini belirten Koç, “Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun onu kullananların iyi niyetli olması lazım” şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği’nin iftarına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda Türk futbolunun bir devrime ihtiyacı olduğunu belirten Koç, “Bizim için kabus gibi sezon geride kalıyor. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Türk futbolu için en önemli unsur futbol federasyonu seçimleri. Şu an tek bir aday var. İnşallah yeni yönetim, futbolda yaşanması beklenen değişimin ilk adımı olur. Tük futbolunun hak ettiği yerlere gelmesi için tüm paydaşların kendine çeki düzen vermesi, bir nevi Türk futbolunda devrim yapılaması gerekiyor. Bunu yapması gerek ilk kulüp TFF’dir. Biz de topyekün bir değişimin içinde olmamız gerek. İnşallah yeni yönetim kurulu bunu ateşler ve başlatır. Şayet yeni yönetim geçmişin devamı olacaksa, kurullar ve yönetim seviyesinde seçimin bir kıymeti kalmayacak. Biz değişim, marka değerinde, finansal yapıların güçlenmesinden bahsediyoruz. Bunlar uzun süreçler Altyapıdan oyuncular yetiştirebilen, statların dolamsı, adil ortamın sağlanması gibi bir ortam istiyoruz. Türk futbolunun albenisinin artacağı reformlarını yapmanın zamanı geldi de geçti. Hepimizin buna inanması lazım. Ya bu düzeni kabul edeceğiz ya da bu düzeni değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Nihat Özdemir sıkıntılarımız dinledi. Profesyonel kadrolardan kurullara kadar bir değişim olması gerekiyor. Biz Fenerbahçe olarak çok fazla görüş belirteceğiz, sesimizi yükselteceğiz. Kurulların oluşumundan, teknolojik yapının kullanımına, adil ortamın sağlanmasın, yayın gelirlerinin dağıtımı gibi konularda görüşlerimiz var. Bunları paylaşacağız. Biz kendi sorumluluğumuzda kamuoyu ile paylaşacağız. Bu düzenden sporun gerçek sahibi olan taraftarlar memnun değiller. Adil bir rekabet ortamı, hakkaniyet çerçevesinde sağlanmasını istiyoruz. Önemli olan Türk futbolunun kalkınması” diye konuştu. 

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