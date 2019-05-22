Erdoğan devreye girdi Trabzonspor cezadan yırttı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA süreciyle ilgili olarak A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, yaşadıkları sorunlarda kendilerine yardım eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti ve "İçinden çıkamadığımız bir sorunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hemen devreye girdi ve problemi çözdü. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Ağaoğlu, "Fair-play anlaşmasına uymadığımız için Disiplin Kurulu'na sevk edildik. Bunun cezası da '1 ya da 2 yıl Avrupa kupalarından men edilme' cezasıdır. Ama orda fair-play komitesinin 7 maddesi var. Fair-play komitesi 'yeni yönetimin tasarrufları, gerçekleştirmiş olduğu ekonomik program, futbolcu alış-satışlarındaki dengesi, gelir gider dengesini koruması, bu ekonomik programı devam ettirmesi, 5 milyon Euro'dan fazla açık vermemesi ve Bankalar Birliği ile anlaşmayı imzalaması halinde önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılması yönünde bir tavsiyede bulunuyor" dedi.