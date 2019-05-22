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Abdullah Öcalan'ın avukatları ilk kez Gemlik’ten İmralı’ya gitti

PKK terör örgütünün İmralı'daki lideri Abdullah Öcalan yıllar sonra ilk kez avukatlarıyla görüştü. Bugünkü ziyaret, 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarla Gemlik üzerinden yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor.

Abdullah Öcalan’ın avukatları 8 yıl sonra ilk kez Gemlik’ten İmralı Adası'na hareket etti. İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan 8 sene sonra adaya geçişin sağlandığı Gemlik'ten giden heyetle görüşecek. Bir kadın, bir erkek avukatı sabah 9:20 sıralarında Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na geldi.

Burada kimlik kontrolleri yapılan avukatların yanlarında iç çamaşır, günlük gazeteler ve bir kaç kitabı da getirdiği gözlendi. 2 avukat İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve Cezaevi Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde Gemport Limanı’ndan İmralı Adası’na hareket etti. 

Abdullah Öcalan mayıs ayının başlarında Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve avukatlarıyla bir görüşme yapmıştı. Ancak avukatlar bu görüşmeyi gerçekleştirmek için İstanbul'dan hareket etmişti. Bugünkü ziyaret 27 Temmuz 2011 tarihinden sonra avukatlarıyla Gemlik üzerinden yapılan ilk görüşme özelliğini taşıyor. Öcalan en son 12 Ocak 2019'da kardeşi Mehmet Öcalan ile görüşmüştü. 

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