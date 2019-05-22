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9’u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Denizli’de lüks bir araç ile öğrencileri taşıyan minibüsün çarpışması sonu 9’u öğrenci 14 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan Kudsi Kabalar idaresindeki 20 S 0312 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolsüz kavşakta Adil Kabaca’nın kullandığı 20 ABF 376 plakalı lüks araç ile çarpıştı. Kazada 9’u öğrenci 14 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde lüks araç yolun sağından, öğrencileri taşıyan minibüs ise yolun solundan gelirken ardından araçlar kavşakta büyük bir gürültü ile çarpışıyor. Çarpışma anı ise kameranın açısında yer alan ağaçtan dolayı görülemiyor. Kaza sonrasında çevredekiler panikle araçlara doğru koşarak yardım etmeye çalışıyor. 

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