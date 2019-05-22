MEDYA

Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı'da gösterecektim. Bir il genel sekreterinin üç arabası olur mu?" açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu, "Soyadına bakarak, tipine bakarak yorumunu yapmak akıl ötesi bir şey" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın "oy pusulasını vermemişler" sözlerine İmamoğlu, "Sayın Yıldırım'ın bir yüz hatlarına bakın kayıtlardaki. Yüzünde bir mahcubiyet var" diye konuştu.

"Tam 17 gün. 6 Mayıs'tan bu güne geçen 17 günde gerekçeli kararın yazılmamasının sebebi; ellerinde gerekçe olmamasıdır" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarından öne kınalar şöyle:

"Sayın Yıldırım'ın bir yüz hatlarına bakın kayıtlardaki"

-Tartışmanın boyutu şöyle; bunu herhangi birisi söyleyebilir, karşısındakini kızdırmak için söyleyebilir. Ama bu ülkede önemli mevkilere gelmiş bir insanın ciddi bir bulguymuş gibi bunu anlatması çok enteresan bir şey. Üzücü olan şu; bunu gerçekten büyük mevkilerde var olmuş bir insan ciddi bir bulguymuş gibi, sıfatına bakarak oy pusulası veriyor, vermiyor tezinden yola çıkarak bütün bu usulsüzlüğü kendilerine göre bir gerekçenin varlığını ispat açısından böyle bir vakayı anlatıyor ve bunu topluma anlatıyor. Soruyu sorduktan sonraki Sayın Yıldırım'ın bir yüz hatlarına bakın kayıtlardaki. Yüzünde bir mahcubiyet var.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den önemli duyuru: Pazartesi Erdoğan açıklayacak
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den önemli duyuru: Pazartesi Erdoğan açıklayacak
Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump hakkında sözleri olay oldu Terbiye edilmemiş aygır
Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump hakkında sözleri olay oldu Terbiye edilmemiş aygır
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu’nu haber yapan Yunan medyasını yazdı
Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu’nu haber yapan Yunan medyasını yazdı
Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala'nın bireysel başvurusu hakkında karar!
Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala'nın bireysel başvurusu hakkında karar!
Şike Davası'nı onayan hakime 12 yıl hapis cezası
Şike Davası'nı onayan hakime 12 yıl hapis cezası
Asırlık çınar Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatarak insanları kahkahaya boğdu
Asırlık çınar Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatarak insanları kahkahaya boğdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Uçan balıklar bu kez şehir merkezine göç etti
Uçan balıklar bu kez şehir merkezine göç etti
Mezuniyet kutlaması için takla attı kafasının üstüne çakıldı
Mezuniyet kutlaması için takla attı kafasının üstüne çakıldı
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacakYSK tarih verdi
Bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
Bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'le kavgasını anlattı: Bana etmediği küfürler kalmadı
Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'le kavgasını anlattı: Bana etmediği küfürler kalmadı
Af haberleri genel af ne zaman çıkacak Binali Yıldırım açıklaması
Af haberleri genel af ne zaman çıkacak Binali Yıldırım açıklaması
Antalya'da karla mücadele devam ediyor
Antalya'da karla mücadele devam ediyor
Seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek YSK ödeme bilgisi
Seçim görevli ücretleri ne zaman ödenecek YSK ödeme bilgisi