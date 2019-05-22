Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı

Ekrem İmamoğlu, "Soyadına bakarak, tipine bakarak yorumunu yapmak akıl ötesi bir şey" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın "oy pusulasını vermemişler" sözlerine İmamoğlu, "Sayın Yıldırım'ın bir yüz hatlarına bakın kayıtlardaki. Yüzünde bir mahcubiyet var" diye konuştu.

"Tam 17 gün. 6 Mayıs'tan bu güne geçen 17 günde gerekçeli kararın yazılmamasının sebebi; ellerinde gerekçe olmamasıdır" diyen İmamoğlu'nun açıklamalarından öne kınalar şöyle:

"Sayın Yıldırım'ın bir yüz hatlarına bakın kayıtlardaki"

-Tartışmanın boyutu şöyle; bunu herhangi birisi söyleyebilir, karşısındakini kızdırmak için söyleyebilir. Ama bu ülkede önemli mevkilere gelmiş bir insanın ciddi bir bulguymuş gibi bunu anlatması çok enteresan bir şey. Üzücü olan şu; bunu gerçekten büyük mevkilerde var olmuş bir insan ciddi bir bulguymuş gibi, sıfatına bakarak oy pusulası veriyor, vermiyor tezinden yola çıkarak bütün bu usulsüzlüğü kendilerine göre bir gerekçenin varlığını ispat açısından böyle bir vakayı anlatıyor ve bunu topluma anlatıyor. Soruyu sorduktan sonraki Sayın Yıldırım'ın bir yüz hatlarına bakın kayıtlardaki. Yüzünde bir mahcubiyet var.