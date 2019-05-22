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Somali’de intihar saldırısı: 2 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet başkanlığı sarayının girişinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet başkanlığı sarayının girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü bir aracın havaya uçmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yerel saatle 11.00'de arama noktasında bomba dolu araçla gelen terör örgütü üyesi saldırgan, arama noktasında bekleyen araçların arasında intihar saldırısında bulundu. Patlamada bölgeden geçen üst düzey devlet yetkilileri hedef alındı. Patlamada hayatını kaybedenlerden birinin Fadumo Ali Raage adlı komutan olduğu, diğerlerinin ise Hassan Shabeel ve Zeyneb Âamir adlı milletvekilleri olduğu bildirildi. Eski İç Güvenlik Bakanı ve Milletvekili Abdirizak Mohamed, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iki milletvekilinin patlamadan kaçarak evine sığınmak istediğini bildirdi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı. 

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