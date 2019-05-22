GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hakim ve savcı kura töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki hakim ve savcı kura töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

''Kanun yazılır geçer, kağıt üzerinde kalır''

Hakimin ve savcının en büyük murakıbı kendi vicdanıdır. Bana göre öncelikli olan kanun değil hukuktur. Kanun yazılır, geçer, kağıt üzerinde kalır. Hukuk, hak ve halk arasındaki o bütünlüğün ta kendisidir. Adalet öyle bir kavram ki kimi durumda zulümle arasındaki fark bir soğan kabuğu kadar ince hale gelir. Mevlana hazretleri zalimin üzerine düşenleri görevli ve yükümlü olduğu işleri yapmayan kişi olarak tarif ediyor. Allah gücü halk bunalıp da göklere el açmasın diye vermiştir. Ülkelerdeki yasalar semaya bir tek yarabbi çığlığı yükselmesin diye tesis edilmiştir. Adalet bayrağı yükseldiğinde dünyada tek bir mazlum kalmaz. Bu öyle bir vazife ki en küçük bir ihmali kaldırmaz. Önünüze gelen dosyalardan bir tekini bile gözden kaçırmanız vahim sonuçlara yol açabilir.

YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından bazı siyasetçilerin sınırları zorladığını görüyoruz. Dün bir siyasi partinin genel başkanları yargı mensuplarımızla ilgili insanlık dışı sözler sarfetti. Bu kişiler hiç anayasayı gözden geçirmedi mi? Anayasanın 138. Maddesi ima dahi edemezsiniz diyor yargı mensuplarına… Öyle ileri gittiler ki affınıza sığınıyorum bir küfretmedikleri kaldı. Ben de eleştiriyorum hakaret edemezsin, küfredemezsin. Hukuk ve hukukçuları kendi işlerine geldiği kararlarda yücelten bu zihniyeti şiddetle kınıyorum.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Komünist başkan 'Dersim ismi' konusunda geri adım atmadı Bahçeli çok sert göstermişti
Komünist başkan 'Dersim ismi' konusunda geri adım atmadı Bahçeli çok sert göstermişti
Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında rekor ceza talebi
Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında rekor ceza talebi
Trabzonspor'da Epureanu harekatı
Trabzonspor'da Epureanu harekatı
Ekrem İmamoğlu neye sinirlendi? Süleyman Özışık açıkladı
Ekrem İmamoğlu neye sinirlendi? Süleyman Özışık açıkladı
TBMM'ye girmeyen çalışan 2 DHKP-C'li hakkında karar verildi
TBMM'ye girmeyen çalışan 2 DHKP-C'li hakkında karar verildi
Prof. Dr. Sencer İmer'den gündemi sarsacak sözler! Türkiye işgal edilecek
Prof. Dr. Sencer İmer'den gündemi sarsacak sözler! Türkiye işgal edilecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu
Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu
Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump hakkında sözleri olay oldu
Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump hakkında sözleri olay oldu
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatan asırlık çınar herkesi kahkahaya boğdu
Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatan asırlık çınar herkesi kahkahaya boğdu
Kentsel dönüşümde tarihi sur ve menfez ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde tarihi sur ve menfez ortaya çıktı
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm çözümlü sorular
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm çözümlü sorular
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Askerlik 6 aya iniyor."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Askerlik 6 aya iniyor."
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?