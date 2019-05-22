GÜNCEL

Uyuyan köpeğe süpürgesiyle acımasızca vurdu

Bahçeşehir Esenyurt yanyol üzerinde bulunan lüks bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, sitenin bahçesinde uyuyan bir köpeğe elindeki süpürge ile vurdu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar Bahçeşehir-Esenyurt Yanyolu üzerinde bulunan bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan S.A., sitenin bahçesinde uyuyan köpeğe yaklaşarak elindeki süpürge ile köpeğin başına vurdu.

Köpek aldığı darbenin ardından sitenin bahçesinden kaçarak uzaklaştı. S.A.'nın köpeğe acımasızca vurması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Komünist başkan 'Dersim ismi' konusunda geri adım atmadı Bahçeli çok sert göstermişti
Komünist başkan 'Dersim ismi' konusunda geri adım atmadı Bahçeli çok sert göstermişti
Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında rekor ceza talebi
Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında rekor ceza talebi
Trabzonspor'da Epureanu harekatı
Trabzonspor'da Epureanu harekatı
Ekrem İmamoğlu neye sinirlendi? Süleyman Özışık açıkladı
Ekrem İmamoğlu neye sinirlendi? Süleyman Özışık açıkladı
TBMM'ye girmeyen çalışan 2 DHKP-C'li hakkında karar verildi
TBMM'ye girmeyen çalışan 2 DHKP-C'li hakkında karar verildi
Prof. Dr. Sencer İmer'den gündemi sarsacak sözler! Türkiye işgal edilecek
Prof. Dr. Sencer İmer'den gündemi sarsacak sözler! Türkiye işgal edilecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump hakkında sözleri olay oldu
Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump hakkında sözleri olay oldu
Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatan asırlık çınar herkesi kahkahaya boğdu
Cumhurbaşkanı ile görüşmesini anlatan asırlık çınar herkesi kahkahaya boğdu
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Memur maaşları Ramazan Bayramı öncesinde yatar mı?
Kentsel dönüşümde tarihi sur ve menfez ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde tarihi sur ve menfez ortaya çıktı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Askerlik 6 aya iniyor."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Askerlik 6 aya iniyor."
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm çözümlü sorular
LGS örnek sorular LGS sayısal-sözel bölüm çözümlü sorular
Köy muhtarı silahla vuruldu
Köy muhtarı silahla vuruldu
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?
25. dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman?