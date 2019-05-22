Kentsel dönüşümde tarihi sur ve menfez ortaya çıktı

Trabzon Kalesi'nin 700 yıl önce inşa edilen Aşağıhisar surları ile 1850'li yıllarda Kuzgundere'nin ıslahı için yapılan menfez olduğu belirlenen yapılar için kentsel dönüşüm durdurulan alanda arkeologlar inceleme ve kazı yapacak. Tarihi alanların gün yüzüne çıkarılarak sanat galerisi ve yeraltı müzesine dönüştürülmesi isteniyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çarşı-Mumhane-Pazarkapı Mevkii'nde, Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında yer altında antik Roma dönemi ile Osmanlı dönemine ait tarihi sur ile yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 4 ila 4,5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde ve kesme taştan yapıldığı belirlenen menfez ortaya çıktı. Trabzon Kalesi'nin 700 yıl önce inşa edilen Aşağıhisar surları ile 1850'li yıllarda Kuzgundere'nin ıslahı için yapılan menfez olduğu belirlenen yapılar için harekete geçildi. Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca kentsel dönüşüm durdurulan alanda arkeologlar inceleme ve kazı yapacak. Tarihi alanların gün yüzüne çıkarılarak sanat galerisi ve yeraltı müzesine dönüştürülmesi isteniyor.

DOÇ. DR. ERÜZ TARİHİ YAPI KALINTILARI TOPRAK ALTINDA

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, kentsel dönüşüm çalışması yapılan alanın antik Roma dönemi ile Osmanlı İmparatorluğu döneminden bugüne kadar gelen Trabzon'un en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu söyledi.