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İnşaat iskelesinin çökme anı kamerada

Başkent Ankara'da bir inşaatın iskelesi çöktü.

Ankara'da alınan bilgiye göre, Kızılay İzmir 1. Cadde'de bir binanın dış cephesinde kurulu iskele çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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