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Kaza güvenlik kamerasını böyle yansıdı

Düzce’nin Nezih Tütüncüoğlu Bulvarında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada otomobil motosikleti altında sürükledi kaza anı güvenlik kameralarına yansırken 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Düzce’nin Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Gönül Ü. idaresinde ki 81 BZ 375 plakalı otomobil ile Halil İbrahim Y. idaresinde ki 81 DZ 641 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet bir süre otomobilin altında sürüklenirken motosikletin üzerinde bulunan ve asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsünün çocukları olduğu öğrenilen Fatih ve Aslan Y. yaralandılar. Yaralı 2 çocuk etrafta bulunan vatandaşların yardımı ile kaza yerinin yakının da ki Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken kaza anı ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı. 

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