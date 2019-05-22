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22 Mayıs Türkiye Gündemi

22 Mayıs 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kura töreninde açıklamalar

Bana göre öncelikli olan kanun değil hukuktur. Kanun yazılır, geçer, kağıt üzerinde kalır. Hukuk, hak ve halk arasındaki o bütünlüğün ta kendisidir.

Temel Karamollaoğlu'nun Donald Trump lafı olay oldu

Karamollaoğlu, "Affedersiniz Amerika’nın başında terbiye edilmemiş aygır gibi birisi bulunuyor ve bundan bütün dünya olumsuz etkileniyor." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım: 23 Haziran'da İstanbul'un bayramı var

Yıldırım, İstanbul Halk Ulaşım AŞ işçilerine, "Belediyeden alacağınız hakedişler var. Onlar ödenecek. Onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde, bayramdan önce mutlaka bu paralarınızı alacaksınız" dedi.

Trump Meksika'ya gözdağı verdi: Cevap vereceğim

Trump, Meksika'nın ABD'ye yasa dışı göçmen geçişini durdurmak için yeterince çabalamadığını belirterek, "Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'da 19 Mayıs 1919'u gölgelemeye yeltenen bazı radikal grupların, Türk tarihine yönelik hayal ürünü iddialarını kabul etmenin mümkün olmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı

Hulusi Akar ''Askerlik 6 aya iniyor. Şu an asker olanlardan 6 ayını dolduranların da terhis olacak. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak.'' dedi.

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