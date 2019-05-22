MEDYA

Çarpışma 23. bölüm 2. ön izleme

Çarpışma dizisi 23. yeni bölüm 2. ön izlemesi yayınlandı. Çarpışma 23. yeni bölümüyle 23 Mayıs 2019 Perşembe akşamı Show TV'de olacak. Çarpışma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çarpışma 23. yeni bölüm 2. ön izlemesi yayınlandı. Çarpışma'nın yeni bölümünde neler olacak? Çarpışma 23 Mayıs 2019 Perşembe akşamı Show TV'de...

Kadir Adalı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesinde görevli bir başkomiserdir. Ailesiyle mutlu bir hayat sürerken karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybeder. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymakta ve çok acı çekmektedir.

Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır. Kadir, Zeynep Cemre ve Kerem...

Kadir’in, "Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi" dediği bu kaza, onların hayatlarını da birbirlerine bağlayacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li dev çekilmişti Irak'tan yeni hamle geldi
ABD'li dev çekilmişti Irak'tan yeni hamle geldi
31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
31 Mart seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor
Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor
Fenerbahçe düğmeye bastı 7 transfer yolda...
Fenerbahçe düğmeye bastı 7 transfer yolda...
Ordu'da yaşlı adam 8 gün sonra tesadüfen bulundu
Ordu'da yaşlı adam 8 gün sonra tesadüfen bulundu
Efsane futbolcu Diego Maradona tutuklandı!
Efsane futbolcu Diego Maradona tutuklandı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu’dan YSK kararına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu’dan YSK kararına ilişkin açıklama
YSK'nın gerekçeli kararı açıklandı İstanbul seçimleri neden iptal edildi
YSK'nın gerekçeli kararı açıklandı İstanbul seçimleri neden iptal edildi
Çarpışma 23. bölüm 2. ön izleme
Çarpışma 23. bölüm 2. ön izleme
Bursa'da bir kişi arkadaşına kurşun yağdırdı
Bursa'da bir kişi arkadaşına kurşun yağdırdı
Ordu'da yaşlı adam 8 gün sonra tesadüfen bulundu
Ordu'da yaşlı adam 8 gün sonra tesadüfen bulundu
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
2019 fitre ücreti kaç para kişi günlük tutar miktarı Diyanet açıklaıdı
Kocaeli'de halk otobüsü devrildi 6 yaralı
Kocaeli'de halk otobüsü devrildi 6 yaralı
e okul veli bilgilendirme sistemi sınav sonucu öğrenme bilgisi
e okul veli bilgilendirme sistemi sınav sonucu öğrenme bilgisi