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Çankırı'da bir veli dersten çağırdığı öğretmeni darp etti

ÇANKIRI'da bir ortaokulda veli tarafından ders esnasındaki öğretmen koridora çıkarılarak darp edildi. Olay anı, okulun güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

ÇANKIRI'da çocuğunu darp ettiği iddiasıyla İsmet İnönü Ortaokuluna giden H.A. isimli veli, öğretmen M.S.'yi ders sırasında dışarı çağırarak koridorda darp etti.

H.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay sonrası okulda eğitime yarım gün ara verilirken olay anı ise okulun güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

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